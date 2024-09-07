Зеленський відмовився детально коментувати ситуацію на Покровському напрямку

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Покровському напрямку за останні кілька діб “була краща”, але необхідно дочекатися стабілізації.

Про це він сказав у інтервʼю українським ЗМІ, яке транслювалося в ефірі телемарафону “Єдині новини”, пише Укрінформ.

“Ситуація там (на Покровському напрямку) в будь-якому випадку непроста. Я вдячний воїнам, і до виїзду (на засідання Контактної групи з питань оборони України, що проходив у Німеччині, та форум «Амброзетті» в Італії) десь три-чотири доби вже ситуація була краща. Ми проговорювали всі ці деталі по три рази з (головнокомандувачем ЗСУ Олександром) Сирським, тому зараз я не хочу говорити завчасно. Коли там все стабілізується, дай бог, тоді будемо розмовляти”, – сказав Зеленський.

Раніше Forbes повідомив про контратаку Сил оборони на Покровському напрямку.