Політика

Зеленський відмовився детально коментувати ситуацію на Покровському напрямку
7 Вересня 2024 14:55
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покровськ
Евакуація з Покровська / Фото BBC Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Покровському напрямку за останні кілька діб “була краща”, але необхідно дочекатися стабілізації.

Про це він сказав у інтервʼю українським ЗМІ, яке транслювалося в ефірі телемарафону “Єдині новини”, пише Укрінформ.

“Ситуація там (на Покровському напрямку) в будь-якому випадку непроста. Я вдячний воїнам, і до виїзду (на засідання Контактної групи з питань оборони України, що проходив у Німеччині, та форум «Амброзетті» в Італії) десь три-чотири доби вже ситуація була краща. Ми проговорювали всі ці деталі по три рази з (головнокомандувачем ЗСУ Олександром) Сирським, тому зараз я не хочу говорити завчасно. Коли там все стабілізується, дай бог, тоді будемо розмовляти”, – сказав Зеленський.

Раніше Forbes повідомив про контратаку Сил оборони на Покровському напрямку.


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Forbes пише про контратаку Сил оборони на Покровському напрямку
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