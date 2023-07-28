Економіка

Зеленський ветував законопроект про виділення коштів на Музей голодомору

28 Липня 2023 16:26
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голодомор

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на законопроект про виділення 573,9 млн грн на будівництво Музею голодомору.

Про це повідомив нардеп Желєзняк.

Виділення понад півмільярда гривень на цивільний об’єкт стало однією із тем недавнього скандалу з нецільовим використанням бюджетних коштів під час війни.

13 липня парламент схвалив законопроект №9437, який передбачає виділення з держбюджету понад 570 млн. гривень на добудову музею Голодомору.

Ця новина викликала широкий суспільний резонанс. Українці почали масово обурюватись у соцмережах, що такі бюджетні витрати у розпал війни, м’яко кажучи, не на часі. Тим більше, що є проблеми з фінансуванням армії – зокрема, військовим у тилу так і не повернули доплати у 30 тисяч, посилаючись на дефіцит коштів у держскарбниці.

Люди почали підраховувати, скільки дронів та іншої зброї можна було б купити за “музейні” 570 мільйонів. Але на них чомусь доводиться збирати гроші усією країною.


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Зеленський ветував законопроект про виділення коштів на Музей голодомору

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