Зеленський ветував закон про штрафи для міністрів, які ігнорують виклик Верховної Ради

Президент України Володимир Зеленський повернув до парламенту зі своїм вето ухвалений у вересні законопроєкт №11387, який передбачав штрафи від 13 до 17 тисяч гривень для міністрів та інших посадовців за неявку до Верховної Ради без поважних причин.

Про це повідомляє Рух ЧЕСНО.

Законопроєкт, який підтримали 229 депутатів, мав встановити адміністративну відповідальність для урядовців, що ігнорують парламентські запрошення. Однак глава держави не погодився з цими положеннями, аргументуючи, що неявка на виклик парламенту не є адміністративним правопорушенням.

Серед інших причин вето — ризик надмірної влади Апарату Верховної Ради у визначенні, що саме вважати «поважною причиною», а також те, що Конституція, Регламент і чинні закони вже передбачають інструменти парламентського контролю за урядом — зокрема депутатські запити та резолюцію недовіри.

За даними ЧЕСНО, протягом 2024–2025 років Рада викликала щонайменше 21 посадовця, переважно міністрів, але лише половина з них з’явилася на засідання, решта — ігнорували запрошення без пояснень.

Серед авторів ветованого законопроєкту — голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а також нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк, який ініціював поправки про штрафи для міністрів. Спочатку документ стосувався забезпечення поваги до суду, однак у процесі розгляду його суттєво розширили.

Тепер парламент має розглянути зауваження президента та вирішити, чи доопрацювати документ.