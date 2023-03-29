Політика

Зеленський в інтерв’ю AP: Будь-яка перемога Росії може бути небезпечною

29 Березня 2023 08:42
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зеленський, вийна

Президент України Володимир Зеленський не виключив, що українське суспільство вимагатиме від нього піти на укладання миру з Росією. Про це він заявив в інтерв’ю агенції AP у поїзді Суми-Київ. Надія української влади лише на командування ЗСУ.

Якщо Україна не виграє затяжну битву в Бахмуті, Росія може почати заручатися міжнародною підтримкою угоди, яка може вимагати від України неприйнятних компромісів.

Якщо Бахмут паде, Путін “продасть цю перемогу Заходу, суспільству, Китаю, Ірану”, сказав Зеленський.

Він заявив, що у разі поразки України в Бахмуті розпочнеться тиск на Київ – як з боку міжнародної спільноти, так і всередині країни.

“Наше суспільство відчуватиме втому. Наше суспільство підштовхуватиме мене до компромісу з ними”, – додав Зеленський.

Він також вважає, що якщо США перестануть надавати допомогу Україні, вона не переможе.

Зеленський, як пише AP, побоюється, що на війну можуть вплинути політичні зміни у Вашингтоні.

“США дійсно розуміють, що якщо вони перестануть нам допомагати, ми не переможемо”, – сказав президент, відповідаючи на запитання, чого чекати, якщо до влади прийдуть республіканці, які потребують перегляду допомоги Києву.


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