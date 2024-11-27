Зеленський: Умєров має досягти домовленостей із Сеулом щодо протидії Північній Кореї

Президент Володимир Зеленський висловив очікування, що міністр оборони Рустем Умєров досягне важливих домовленостей з Південною Кореєю щодо протидії Північній Кореї, чиї солдати беруть участь у війні на боці Росії.

Про це він зазначив у своєму вечірньому відеозверненні

«Сьогодні був дуже активний день, багато зустрічей, зокрема на найвищому рівні – з міністром оборони України Умєровим у Республіці Корея, за моїм дорученням. Рустем Умєров мав бесіди з Президентом Південної Кореї, міністром оборони та радником з питань національної безпеки. Теми переговорів очевидні: це питання участі Північної Кореї у війні Росії проти України, включаючи всі аспекти цієї участі, а також що ми можемо зробити разом, щоб захистити наші народи та забезпечити безпеку наших регіонів», – сказав Зеленський.

Президент додав, що чекає на новини від Умєрова щодо результатів переговорів у Сеулі.

«Наявність не тільки ракет і снарядів з Північної Кореї в арсеналах Росії, але й солдатів на фронті, є глобалізацією війни, яку Росія розв’язала, і яку можна зупинити лише глобально. По поверненню міністра Умєрова я очікую його доповідь про переговори в Сеулі», – додав він.