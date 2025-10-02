Зеленський: Україна готова поділитися досвідом у збитті дронів для створення “Стіни дронів” в Європі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова передати партнерам свій унікальний досвід у виявленні та знищенні ударних безпілотників. За його словами, це стане першим кроком до побудови ефективної європейської ініціативи «Стіна дронів».

Про це глава держави сказав під час участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти у Копенгагені.

Зеленський наголосив, що протидія дроновим атакам Росії вже стала одним із ключових напрямів української оборони, і цей досвід є надзвичайно цінним для всіх країн Європи. «Ми маємо спільно захищати наш простір від нових загроз, і Україна готова допомогти у створенні спільної системи безпеки», – сказав він.

Реклама

Реклама

Він підкреслив, що реалізація «Стіни дронів» сприятиме захисту критичної інфраструктури та мирного життя громадян не лише України, а й усієї Європи.