Зеленський сказав, що не обговорював із союзниками питання припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не обговорював із європейськими союзниками питання припинення вогню.

Про це Зеленський сказав після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, передає “Інтерфакс-Україна“.

“Це не тема наших обговорень – будь-яке припинення вогню – із союзниками, і ми не говорили про це. Я бачив у ЗМІ щось, що сьогодні було багато інформації, що я прийшов, щоб поговорити про припинення вогню. Ні, ні, це неправда”, – сказав Зеленський на спільному брифінгу з Макроном у Парижі в четвер, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

Він наголосив, що наступний мирний саміт має відбутися в листопаді, його дата поки що не визначена.

“План (План перемоги України) буде на столі (на саміті миру). Я не знаю дату, я думаю, ніхто не знає на сьогодні. Але ми підготуємо все, що ми вирішили, на початку листопада. План буде з усіма подробицями”, – сказав Зеленський.