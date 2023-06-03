Політика

Зеленський розповів, скільки Україні треба установок Patriot, щоб повністю “закрити небо”

3 Червня 2023 19:19
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зеленський, ппо, Patriot

Україна може захистити своїх громадян від загибелі та закрити небо від російських ракетних обстрілів, якщо отримає 50 батарей Patriot.

Про це президент України заявив під час свого інтервʼю виданню The Wall Street Journal.

Він зазначив, що України потребує більше систем Patriot, оскільки це єдина зброя, яка наразі може збивати деякі види російських ракет.

“На сьогодні єдина зброя, яка спроможна зупиняти деякі види ракет РФ, які вона застосовує по нашому цивільному населенню, школах, інфраструктурі, енергетичній системі, єдина система у світі — це Patriot. Це навчила ця війна”, – сказав президент.

Він зазначив, що наявність в Україні ЗРК Patriot просто вимикає можливість Росії залякувати десятки мільйонів мирних людей.

“Реальність наступна: 50 батарей Patriot – і в більшості люди не будуть гинути”, – додав глава держави.

Наразі, в Україні є лише кілька комплексів. Перші системи ППО Patriot прибули до України 19 квітня 2023 року.


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