Зеленський розповів про теми, які розглядала Ставка

Відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, в першу чергу були заслухані доповіді командувачів військ оперативних напрямків.

“По-друге, розглянули подальший план звільнення наших територій. По-третє, проаналізували можливі дії супротивника в найближчій перспективі. По-четверте, опрацювали питання забезпечення зброєю й боєприпасами нашого війська на найбільш гарячих напрямках.

Ми контролюємо ситуацію. Все буде Україна”, – написав Зеленський у соцмережі.