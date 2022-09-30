Політика

Зеленський розповів про теми, які розглядала Ставка

30 Вересня 2022 12:59
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війна

Відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, в першу чергу були заслухані доповіді командувачів військ оперативних напрямків.

“По-друге, розглянули подальший план звільнення наших територій. По-третє, проаналізували можливі дії супротивника в найближчій перспективі. По-четверте, опрацювали питання забезпечення зброєю й боєприпасами нашого війська на найбільш гарячих напрямках.

Ми контролюємо ситуацію. Все буде Україна”, – написав Зеленський у соцмережі.


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