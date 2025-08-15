Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку та та пояснив, що чекає від зустрічі Путіна та Трампа на Алясці

Президент Володимир Зеленський після засідання Ставки повідомив про успіхи Сил оборони на Покровському напрямку та окреслив очікування від майбутньої зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці.

За його словами, українські війська протидіють спробам російських сил закріпитися та посилюють тиск на окупантів.

“Маємо успіхи. Дуже результативно діють підрозділи 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад на напрямку Добропілля. Сьогодні є рішення щодо додаткового зміцнення цього та інших напрямків на Донеччині. Окрема увага – позиціям у Запорізькій області”, – сказав президент.

Окремо на засідані обговорювали розвиток контрактної армії та фінансування Сил оборони у 2025–2026 роках. Президент підкреслив, що за будь-яких обставин армія буде готова швидко реагувати на загрози державності.

Щодо переговорів на Алясці Зеленський заявив, що чекає на доповідь розвідки про наміри російської сторони. Він наголосив, що “ставки дійсно високі” та головне — щоб ця зустріч відкрила можливість для реального шляху до справедливого миру.

“Час завершувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені Росією. Сподіваємось на Америку. Готові, як і завжди, працювати максимально продуктивно”, – підсумував президент.