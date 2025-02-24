Політика

Зеленський розповів про “гарну розмову” з Трампом на засіданні G7
24 Лютого 2025 18:14
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Президент Володимир Зеленський провів бесіду з американським лідером Дональдом Трампом під час засідання країн G7, висловивши сподівання на продовження підтримки України з боку США.

Зустріч відбулася 24 лютого, у день третьої річниці російського вторгнення в Україну, в рамках засідання “Групи семи”.

“Що стосується Дональда Трампа… Ми щойно мали конструктивну розмову. Це була грана бесіда в межах засідання країн G7 під головуванням Канади”, — зазначив Зеленський.

Український президент подякував Канаді за організацію цієї зустрічі.

“Ми сподіваємось, що США продовжать підтримку України так само, як і інші наші партнери. Важливо не втратити єдність між Європою та США”, — підкреслив Зеленський.

За словами Зеленського, під час зустрічі країн G7 за участі України учасники говорили про те, що важлива участь усіх країн у мирних переговорах з Росією — США, країн Європи, України та інших країн.

“Говорили сьогодні про необхідність гарантій безпеки для України та реальні шляхи, як забезпечити припинення цієї російської агресії та недопущення жодної нової. Мир потрібен” — заявив президент України.


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