Політика

Зеленський: Росіяни не змінюють свого завдання – знищити українську енергетику
3 Лютого 2025 21:45
читать на русском →
На Сумщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури, спричинену ворожим ударом. 2 лютого 2025 / Фото ДСНС
На Сумщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури, спричинену ворожим ударом. 2 лютого 2025 / Фото ДСНС

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує цілеспрямовані атаки на енергосистему України, намагаючись підлаштовувати удари під можливості української протиповітряної оборони. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

«Росіяни не змінюють свого завдання – знищити українську енергетику. Вони постійно завдають ударів, адаптуючи їх до нашої системи захисту, щоб ускладнити відбиття атак», – наголосив глава держави.

За його словами, на Ставці Верховного Головнокомандувача особливу увагу приділили питанням енергетичної безпеки, захисту об’єктів критичної інфраструктури та відновлення пошкоджених енергооб’єктів.

Зеленський висловив подяку воїнам ППО, мобільним вогневим групам, фахівцям радіоелектронної боротьби та всім, хто працює над зміцненням оборони. «Ми маємо бути значно швидшими у розвитку засобів РЕБ», – підкреслив він.

Також обговорювалася необхідність посилення системи протиповітряної оборони та забезпечення України новими зенітними ракетами. Президент наголосив, що постачання ППО має тривати безперервно, а дипломатичний корпус та Міністерство оборони отримали нові завдання щодо співпраці з міжнародними партнерами.

За словами Зеленського, Україна має постійно шукати шляхи посилення захисту, розширювати власне виробництво засобів ППО та залучати іноземні технології. «Це велика робота, від якої залежить майбутнє України», – підсумував президент.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Лютого 2025 20:36

Зеленський оцінив нову структуру ЗСУ: корпусна система потрібна
3 Лютого 2025 21:27

Трамп зазіхнув на рідкоземельні метали України
3 Лютого 2025 21:01

У Києві стурбовані: Трамп і Путін хочуть змінити владу в Україні
3 Лютого 2025 19:49

СБУ затримала агентів рф, які готували теракт у центрі Рівного
3 Лютого 2025 19:23

Помер офіцер ЦСП “Омега” Антон Спіцин: воював з перших днів вторгнення
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
усі думки