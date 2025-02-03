Зеленський: Росіяни не змінюють свого завдання – знищити українську енергетику

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує цілеспрямовані атаки на енергосистему України, намагаючись підлаштовувати удари під можливості української протиповітряної оборони. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

«Росіяни не змінюють свого завдання – знищити українську енергетику. Вони постійно завдають ударів, адаптуючи їх до нашої системи захисту, щоб ускладнити відбиття атак», – наголосив глава держави.

За його словами, на Ставці Верховного Головнокомандувача особливу увагу приділили питанням енергетичної безпеки, захисту об’єктів критичної інфраструктури та відновлення пошкоджених енергооб’єктів.

Зеленський висловив подяку воїнам ППО, мобільним вогневим групам, фахівцям радіоелектронної боротьби та всім, хто працює над зміцненням оборони. «Ми маємо бути значно швидшими у розвитку засобів РЕБ», – підкреслив він.

Також обговорювалася необхідність посилення системи протиповітряної оборони та забезпечення України новими зенітними ракетами. Президент наголосив, що постачання ППО має тривати безперервно, а дипломатичний корпус та Міністерство оборони отримали нові завдання щодо співпраці з міжнародними партнерами.

За словами Зеленського, Україна має постійно шукати шляхи посилення захисту, розширювати власне виробництво засобів ППО та залучати іноземні технології. «Це велика робота, від якої залежить майбутнє України», – підсумував президент.