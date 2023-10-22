Політика

Зеленський: РФ вкрала близько 20 тис. українських дітей

22 Жовтня 2023 15:48
читать на русском →
депортація, діти, зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Глава Української держави подякував за гуманітарну підтримку з боку Катару, зокрема за 100 млн дол., виділених на зміцнення українського енергетичного сектора, а також на обладнання для швидких та хірургічних відділень тощо.

Президент відзначив вагому посередницьку роль Катару в поверненні незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей.

«Тільки те, що ми можемо підтвердити документально, – це близько 20 тисяч викрадених дітей. Це страшна цифра, але реальна ще більша. Тому нам потрібно продовжувати цей трек. Ми готові до подальшої координації та співпраці», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України відзначив зацікавленість Катару в реалізації гуманітарних проєктів першої леді Олени Зеленської щодо відновлення зруйнованих лікарень.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Близькому Сході й погодилися з необхідністю докладання зусиль для деескалації конфлікту, пошуку миру та захисту цивільних. Глава Української держави наголосив на важливості безперешкодного функціонування гуманітарних коридорів для евакуації цивільних громадян та постачання гуманітарних вантажів.

Володимир Зеленський зазначив, що попри глобальні виклики участь країн Затоки дуже важлива для реалізації Української формули миру. Президент подякував за участь катарської делегації в консультаціях радників із питань національної безпеки в Джидді та готовність Катару відрядити представників на наступну зустріч, що відбудеться на Мальті.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Жовтня 2023 15:48

Зеленський: РФ вкрала близько 20 тис. українських дітей
22 Жовтня 2023 17:43

Посол України в США проаналізувала бюджетний запит Байдена
22 Жовтня 2023 14:37

ЗСУ спростували інформацію про створення плацдарму на лівому березі Дніпра
22 Жовтня 2023 14:04

На забезпечення ЗСУ поступила жіноча білизна
22 Жовтня 2023 13:35

ГУР: В Росії мобілізують 20 тис. чоловік на місяць
Останні новини
усі новини

Думки

Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
усі думки