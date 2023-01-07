Суспільство

Зеленський призупинив громадянство 13 священників УПЦ Московського патріархату

7 Січня 2023 19:51
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упц, зеленський

Президент України Володимир Зеленський призупинив громадянство низки священників так званої УПЦ Московського патріархату. Відповідний указом № 898/2022 було видано ще 28 грудня 2022 року, але офіційно його не оприлюднено, оскільки документ містить персональну інформацію.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на власні джерела. 

В указі президента йдеться про призупинення громадянства 13 представників УПЦ. Серед них – митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан, якого СБУ підозрює у держзраді. 

Як з‘ясувало видання, повідомлення про втрату громадянства зазначеними особами отримала  Державна міграційна служба. Надалі їх можуть депортувати.

Загалом у список представників УПЦ, громадянство яких призупинено указом президента, увійшли представники Донецької, Кримської та Роменської єпархій, а також Одеської та Буковинської. 


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