Зеленський призупинив громадянство 13 священників УПЦ Московського патріархату

Президент України Володимир Зеленський призупинив громадянство низки священників так званої УПЦ Московського патріархату. Відповідний указом № 898/2022 було видано ще 28 грудня 2022 року, але офіційно його не оприлюднено, оскільки документ містить персональну інформацію.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на власні джерела.

В указі президента йдеться про призупинення громадянства 13 представників УПЦ. Серед них – митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан, якого СБУ підозрює у держзраді.

Як з‘ясувало видання, повідомлення про втрату громадянства зазначеними особами отримала Державна міграційна служба. Надалі їх можуть депортувати.

Загалом у список представників УПЦ, громадянство яких призупинено указом президента, увійшли представники Донецької, Кримської та Роменської єпархій, а також Одеської та Буковинської.