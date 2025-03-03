Зеленський призначив Залужного постпредом при Міжнародній морській організації

Ексголовнокомандувача ЗСУ та посла України у Великій Британії Валерія Залужного призначили постійним представником України при Міжнародній морській організації. Відповідний указ 3 березня підписав Президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться в указі № 151/2025, опублікованому на сайті на сайті голови держави.

Валерій Залужний за сумісництвом виконуватиме обовʼязки посла України у Великій Британії та представника України при Міжнародній морській організації.

Довідка. Міжнародна морська організація (англ. International Maritime Organization, IMO) – міжнародна міжурядова організація, є спеціалізованою установою ООН. Діяльність ІМО спрямована на скасування дискримінаційних дій, що зачіпають міжнародне торгівельне судноплавство, а також прийняття норм (стандартів) по забезпеченню безпеки на морі і запобіганню забрудненню з суден довкілля, в першу чергу, морського.

Україна є членом ІМО відповідно до постанови Верховної Ради України від 04.02.1994 № 3938-ХІІ “Про прийняття Конвенції про Міжнародну морську організацію 1948 року в редакції 1982 року”.