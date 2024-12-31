Політика

Зеленський призначив нового очільника Київської МВА
31 Грудня 2024 18:17
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зеленський, кадри
Тимур Ткаченко / Фото: facebook/timurtkachenko

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади керівника Київської міської військової адміністрації та призначив на його місце Тимура Ткаченка.

Про це йдеться в указах президента №897/2024 та №898/2024.

Сергій Попко, генерал-полковник, який командував Сухопутними військами України з 2016 по 2019 рік, очолив Київську МВА в жовтні 2022 року.

Тимур Ткаченко, новопризначений керівник Київської МВА, не має військового досвіду, але довгий час працював у державному та комунальному секторах.


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