Зеленський призначив нового очільника Київської МВА

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади керівника Київської міської військової адміністрації та призначив на його місце Тимура Ткаченка.

Про це йдеться в указах президента №897/2024 та №898/2024.

Сергій Попко, генерал-полковник, який командував Сухопутними військами України з 2016 по 2019 рік, очолив Київську МВА в жовтні 2022 року.

Тимур Ткаченко, новопризначений керівник Київської МВА, не має військового досвіду, але довгий час працював у державному та комунальному секторах.