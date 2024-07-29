Зеленський відвідав Харківський напрямок фронту

Президент Володимир Зеленський відвідав військових на Харківському напрямку.

Про це президент повідомив у соцмережах.

“Харківський напрямок. Передовий командний пункт Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Район Вовчанська. Честь бути сьогодні тут і привітати наших воїнів ССО із професійним днем, відзначити їх державними нагородами”, – зазначив Зеленський.

Президент подякував захисникам за хоробрість та за героїчні операції як у тилу ворога, так і під час захисту й деокупації наших міст і сіл.

Як додали в ОП, Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заслухали доповідь командувача Сил спеціальних операцій Олександра Трепака щодо стратегії розвитку ССО та виконаних і запланованих завдань. Бригадний генерал Трепак розповів про три основні напрями діяльності ССО: психологічні операції та некінетичні дії, рух опору на тимчасово окупованих територіях та дії підрозділів спецпризначення.

Також обговорили подальше реформування та розвиток спроможностей ССО згідно із сучасними викликами та з використанням найкращого світового й вітчизняного досвіду, набутого з 2014 року.

29 липня в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій Збройни сил України.