Політика

Зеленський відвідав Харківський напрямок фронту
29 Липня 2024 13:38
читать на русском →
зеленський
Президент Володимир Зеленський відвідав військових на Харківщині / Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський відвідав військових на Харківському напрямку.

Про це президент повідомив у соцмережах.

“Харківський напрямок. Передовий командний пункт Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Район Вовчанська. Честь бути сьогодні тут і привітати наших воїнів ССО із професійним днем, відзначити їх державними нагородами”, – зазначив Зеленський.

Президент подякував захисникам за хоробрість та за героїчні операції як у тилу ворога, так і під час захисту й деокупації наших міст і сіл.

Як додали в ОП, Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заслухали доповідь командувача Сил спеціальних операцій Олександра Трепака щодо стратегії розвитку ССО та виконаних і запланованих завдань. Бригадний генерал Трепак розповів про три основні напрями діяльності ССО: психологічні операції та некінетичні дії, рух опору на тимчасово окупованих територіях та дії підрозділів спецпризначення.

Також обговорили подальше реформування та розвиток спроможностей ССО згідно із сучасними викликами та з використанням найкращого світового й вітчизняного досвіду, набутого з 2014 року.

29 липня в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій Збройни сил України.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
29 Липня 2024 13:38

Зеленський відвідав Харківський напрямок фронту
29 Липня 2024 15:01

Бійці 80-ї ОДШБр намагаються захистити свого комбрига
29 Липня 2024 14:45

У Києві затримано прокремлівського графомана
29 Липня 2024 11:52

Росіяни вперше вивели у море одразу три підводні ракетоносії
29 Липня 2024 11:23

Світло сьогодні вимикатимуть з 18:00
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длится война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
усі думки