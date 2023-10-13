Зеленський приїхав до Одеси

Президент Володимир Зеленський 13 жовтня поїхав у Одесу. Під час візиту президент провів нараду з військовим керівництвом, очільниками правоохоронних органів та обласною владою щодо ситуації в місті та області.

“У центрі уваги – підготовка до зими, захист наших людей, інфраструктури та енергетики від російського терору.

Докладно обговорили підготовку до опалювального сезону, захист обʼєктів енергетики, наслідки російських обстрілів портової інфраструктури, потреби системи ППО. Працюємо як удома, в Україні, так і з партнерами, щоб дати більше захисту державі та людям”, – повідомив Зеленський.