Зеленський привітав Майю Санду з перемогою на виборах президента Молдови

Президент України привітав Майю Санду з перемогою у другому турі виборів президента у Молдові.

Про це Володимир Зеленський написав у соцмережі Х (Twitter).

“Вітання Маї Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір молдовського народу і готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства”.

Він наголосив, що народ Молдови зробили однозначний вибір – обрали шлях “до економічного зростання та соціальної стабільності”.

“Лише справжня безпека та мирна, об’єднана Європа можуть гарантувати кожній людині та кожній родині впевненість у завтрашньому дні”, – підсумував Зеленський.