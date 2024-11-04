Політика

Зеленський привітав Майю Санду з перемогою на виборах президента Молдови
4 Листопада 2024 09:15
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вибори, зеленський, молдова
Володимир Зеленський та Майя Санду / ОП

Президент України привітав Майю Санду з перемогою у другому турі виборів президента у Молдові.

Про це Володимир Зеленський написав у соцмережі Х (Twitter).

“Вітання Маї Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір молдовського народу і готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства”.

Він наголосив, що народ Молдови зробили однозначний вибір – обрали шлях “до економічного зростання та соціальної стабільності”.

“Лише справжня безпека та мирна, об’єднана Європа можуть гарантувати кожній людині та кожній родині впевненість у завтрашньому дні”, – підсумував Зеленський.


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