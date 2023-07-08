Зеленський присвоїв звання Герой України 49 захисникам

Володимир Зеленський підписав низку Указів, якими присвоїв звання Героїв України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» 49 військовим “за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові”.

“Наші воїни, наші українські герої. Підписав укази про присвоєння звання Героя України. Кожне прізвище – це історія відваги, це історія волі, це історія України.

Дякуємо нашим героям! Дякую кожній сімʼї, яка виховала таких воїнів для України!

Слава Україні!”, – написав Зеленський у соцмережі.

Зазначимо, що більшість нагород присвоєно посмертно.