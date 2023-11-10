Політика

Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів Туреччини, Чехії та Люксембургу

10 Листопада 2023 20:30
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Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нового посла Туреччини Мустафи Левента Більгена, посла Чехії Радека Пеха, посла Люксембургу Рональда Дофінга, які розпочали свою роботу в Україні.

Як повідомляється на сайті глави Української держави в п’ятницю, урочиста церемонія відбулася на території Національного заповідника “Софія Київська”.

Під час розмови з Мустафою Левентом Більгеном було високо оцінено активну участь Туреччини у зустрічах щодо Формули миру на рівні радників з питань національної безпеки та її готовність очолити реалізацію пункту формули щодо продовольчої безпеки.

“Окремо було обговорено майбутні спільні кроки із забезпечення роботи “зернових коридорів”, реалізацію глобальної гуманітарної ініціативи “Зерно з України” та пріоритетні напрями українсько-турецької безпекової взаємодії. Глава держави наголосив на важливій позиції Туреччини щодо подальшого просування євроатлантичних прагнень України”, – йдеться в повідомленні.

Під час спілкування з послом Чехії відбувся обмін думками щодо взаємодії держав в оборонній сфері та посилення співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу.

“Президент подякував за підтримку Чехією Української формули миру й висловив сподівання на подальше активне залучення Праги до її практичної реалізації та підготовки Глобального саміту миру. Окрему увагу було приділено питанням європейської та євроатлантичної інтеграції України й важливості підтримки Чехією розвитку нашої країни на шляху до ЄС і НАТО”, – повідомляє пресслужба глави держави.

Під час розмови з Рональдом Дофінгом президент подякував Люксембургу за участь у зустрічі на рівні радників з національної безпеки щодо імплементації Української формули миру.

“Було наголошено на важливості підтримки Люксембургом рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС під час грудневого засідання Європейської Ради. Глава держави відзначив необхідність розроблення механізму, який дасть змогу використовувати заморожені Люксембургом російські активи для відбудови України”, – ідеться в повідомленні.


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