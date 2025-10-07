Зеленський: прифронтові області отримають 1,5 млрд грн на захист енергетики, а фіксована ціна на газ буде збережена

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко, під час якої обговорили відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак та підготовку до опалювального сезону.

За словами президента, уряд виділив додатково 1,5 мільярда гривень прифронтовим регіонам для посилення захисту енергетичних об’єктів. Також уже сформовано резерв обладнання для оперативного відновлення електропостачання, який планують збільшувати.

Окремо Зеленський повідомив, що найближчим часом уряд ухвалить постанову про збереження фіксованої ціни на природний газ для побутових споживачів. Крім того, діє мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах.

Реклама

Реклама

Президент підкреслив, що попри складну ситуацію держава продовжує підтримувати регіони, які перебувають під постійними ударами Росії.