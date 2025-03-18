Зеленський прибув на Львівщину

У вівторок, 18 березня, президент України Володимир Зеленський прибув до Львова, де вшанував пам’ять полеглих захисників і захисниць.

“Львів. Ушанував пам’ять полеглих захисників і захисниць України.

Пам’ятаємо кожного й кожну, хто віддав найдорожче – своє життя – за свободу і майбутнє нашої держави. Вічна пам’ять героям”, – написав президент у Facebook.

На церемонії також були присутні керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Павло Паліса, голова Львівської обласної ради Юрій Холод та інші посадовці.

Головою Львівської ОВА Максимом Козицьким додав, що президент перебуває на Львівщині з робочим візитом та має заплановану низку зустрічей.

“Низка важливих зустрічей. Але насамперед – віддали шану нашим Захисникам і Захисницям, які спочивають на Личаківському цвинтарі”, – повідомив Козицький.