Політика

Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Теми візиту — формула миру та повернення полонених

27 Лютого 2024 15:40
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зеленський, саудівська аравія
Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії / Фото з ТГ-каналу Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Тема номер один – Формула миру. Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії.

Тема номер два – повернення полонених і депортованих осіб. Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей. Впевнений, що й ця зустріч принесе результати”, – повідомив президент.

Також, як зазначив Зеленський, сторони обговорять перспективні напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України.


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