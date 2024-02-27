Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Теми візиту — формула миру та повернення полонених

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії.
Про це Зеленський повідомив у соцмережах.
“Тема номер один – Формула миру. Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії.
Тема номер два – повернення полонених і депортованих осіб. Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей. Впевнений, що й ця зустріч принесе результати”, – повідомив президент.
Також, як зазначив Зеленський, сторони обговорять перспективні напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України.
I have arrived in Saudi Arabia to continue our regular dialogue with His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2024
The first topic is the Peace Formula. Last year in Jeddah, we held an effective advisors' meeting to discuss its implementation. We are now nearing the first…