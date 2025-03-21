Суспільство

Армія РФ атакувала Запоріжжя: загинула жінка, є важкопоранені
21 Березня 2025 22:46
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У Запоріжжі внаслідок атаки 21 березня загинула жінка / Фото: Запорізька ОВА
У Запоріжжі внаслідок атаки 21 березня загинула жінка / Фото: Запорізька ОВА

Увечері 21 березня у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Перед цим у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. Внаслідок обстрілу загинула жінка, кількість поранених зросла до шести.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок міста. Шестеро людей зазнали поранень, троє перебувають у важкому стані.

Через ворожу атаку сталося щонайменше три займання. На місцях працюють рятувальники.

З-під завалів зруйнованого будинку надзвичайники деблокували тіло жінки.

“Понад 10 ударів завдали росіяни по Запоріжжю. Внаслідок атаки відбулись займання житлових будинків, приватних авто, обʼєктів соціальної інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки”, – написав Федоров.

Наслідки атаки на Запоріжжя 21 березня / Фото: Запорізька ОВА

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