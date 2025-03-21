Армія РФ атакувала Запоріжжя: загинула жінка, є важкопоранені

Увечері 21 березня у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Перед цим у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. Внаслідок обстрілу загинула жінка, кількість поранених зросла до шести.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок міста. Шестеро людей зазнали поранень, троє перебувають у важкому стані.

Через ворожу атаку сталося щонайменше три займання. На місцях працюють рятувальники.

З-під завалів зруйнованого будинку надзвичайники деблокували тіло жінки.

“Понад 10 ударів завдали росіяни по Запоріжжю. Внаслідок атаки відбулись займання житлових будинків, приватних авто, обʼєктів соціальної інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки”, – написав Федоров.