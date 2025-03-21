Суспільство

Синоптики прогнозують відносно теплу суботу – місцями з невеликим дощем та туманом
21 Березня 2025 22:23
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Весняний Львів / Фото: Головне в Україні
Весняний Львів / Фото: Головне в Україні

У суботу, 22 березня, в Україні очікується доволі комфортна і тепла погода, проте стане відчутно більше хмарності, а у деяких регіонах пройдуть невеликі та помірні дощі. Температура коливатиметься від -2 °C вночі до +16 °C вдень. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Ігор Кібальчич.

У західних областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів лише у другій половині дня на Закарпатті пройде дощ. Вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 °C, вдень +12…+17 °C.

У північній частині країни очікується малохмарна погода, без опадів. Лише вдень на Сумщині місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Температура повітря вночі очікується в межах -2…+3 °C, вдень +10…+15 °C.

У центральних регіонах України прогнозується тепла та спокійна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Температура повітря вночі -2…+3 °C, вдень +11…+16 °C.

У південних областях та Криму очікується сонячна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Температура повітря вночі -2…+3 °C, вдень +11…+16 °C, вздовж узбережжя морів +7…+11 °C.

У східних областях опадів не передбачається. Небо буде малохмарним. Температура повітря вночі -2…+3 °C, вдень +11…+16 °C.

Погодна мапа України на 22 березня / Фото: Укргідрометцентр

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