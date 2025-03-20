Зеленський прибув до Норвегії

Президент України Володимир Зеленський 20 березня прибув до Норвегії. Про це повідомила пресслужба уряду країни.

“Я дуже радий, що маю можливість вітати Володимира Зеленського в Норвегії. Норвегія непохитна у своїй підтримці України”, — заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

У рамках візиту Зеленський проведе переговори зі Стьоре, а також зустрінеться з міністрами фінансів, закордонних справ і оборони Норвегії.

З міркувань безпеки інших подробиць про програму президента України в Норвегії не розкривається.