Євросоюз знайшов дієвий спосіб обходити вето Угорщини на військову допомогу Україні, – Politico

Європейські лідери більше не залежать від Угорщини, щоб погодити ключові позиції щодо України. Тепер резолюції щодо підтримки України оформляють як доповнення до інших, одноголосно узгоджених резолюцій, і підписують 26 із 27 країн союзу.

Про це пише видання Politico.

За словами європейських чиновників, на яких посилається видання, це дає змогу значно економити час і не витрачати його на суперечки з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном – єдиним, хто бачить європейську безпеку інакше, ніж інші лідери.

Правила, що зазвичай вимагають одностайної згоди всіх 27 країн ЄС для видачі спільної заяви від імені Європейської Ради, стали ціллю два тижні тому, коли він намагався зірвати пропозиції щодо того, щоб Європа заповнила прогалину, залишену після припинення американської допомоги для Києва.

Проте текст, на якому погодилися інші 26 країн, був доданий до інших резолюцій, які були одноголосно затверджені. І хоча Угорщина не приєдналася, цей документ все одно був виданий як офіційне заключення Європейської Ради. Ця тактика, видається, працює, і дипломати повідомили, що вони мають намір застосовувати її і надалі.

“Заява щодо України сьогодні буде видана як доповнення від імені 26 країн. Це нова норма. І це корисно, коли мова йде про політичні наміри. Можливо, згодом ми зіткнемося з іншими проблемами”, – сказав один високопосадовий дипломат ЄС.

Тим часом ще один високопосадовий представник ЄС додав, що заперечення Угорщини швидко враховуються і ігноруються.

“Після 6 березня ніхто вже не сумнівається, що існує розбіжність з однією з країн-членів. Метою завжди має бути досягнення висновків за участю 27 країн – якщо це неможливо, і якщо стратегічний поділ зберігається, а всі ознаки показують, що він зберігається, ми будемо рухатися вперед із 26 країнами”, – сказав чиновник.

Однак жорстка риторика, що загрожує додатковими санкціями проти російської енергетики та торгових товарів, може виявитися марною, оскільки для її фактичного впровадження на рівні ЄС все одно потрібна одностайність – а Угорщина вже неодноразово блокувала пропозиції щодо посилення наявних прогалин.

“Орбан вибрав ізоляцію і шлях неліберальної демократії, проти очевидних інтересів ЄС і, насправді, Угорщини. Йому було запропоновано багато можливостей, і він відкинув подані руки. Безпека Європи – це надто серйозне питання, щоб вести переговори з однією людиною, яка бачить ситуацію на 180 градусів інакше, ніж усі інші”, – сказав другий дипломат.

Проєкт заяви щодо України, що потрапив до Politico, підтверджує “незмінну і непохитну підтримку Європейським Союзом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів”.