Суспільство

Окупанти скинули шість авіабомб на селище на Сумщині: троє людей загинули, є поранені (оновлено)
21 Березня 2025 21:20
Наслідки обстрілів Сумщини / Архівне фото: Прокуратура Сумщини
Наслідки обстрілів Сумщини / Архівне фото: Прокуратура Сумщини

21 березня упродовж години окупанти скинули щонайменше шість керованих авіаційних бомб на центр селища Краснопілля Сумського району.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

Унаслідок атаки ворога загинуло троє людей, ще двоє зазнали поранень.

Пошкоджено та знищено низку адміністративних будівель та приватних будинків.

Також близько 16:00 окупанти атакували мотоцикл, який рухався по селищу Рожковичі Шосткинського району.

Унаслідок удару 55-річний водій та 44-річний пасажир дістали поранення.

Оновлено о 21:30. Як повідомили в прокуратурі Сумщини, інформація про третього загиблого не підтвердилась. Відтак унаслідок авіаудару по Краснопіллю загинуло двоє людей.


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