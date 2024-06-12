Політика

Зеленський прибув до Саудівської Аравії
12 Червня 2024 20:15
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зеленський, саудівська аравія
Президент Володимир Зеленський та Спадкоємний принц Мухаммад бін Салманом аль Саудом / Скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії та провів зустріч зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. 

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

“Обговорили двосторонні відносини України та Саудівської Аравії, відзначили хорошу динаміку виконання наших попередніх домовленостей, результативну співпрацю команд. Продовжуватимемо це”, – зазначив Зеленський.

Також сторони обговорили підготовку до першого, інавгураційного Глобального саміту миру, його очікувані результати та їхню можливу імплементацію, наближення справжнього миру для України. 

“Обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку. Україна вдячна Саудівській Аравії за підтримку. Цінуємо прагнення Його Високості допомогти у швидшому відновленні миру”, – додав президент.


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