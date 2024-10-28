Зеленський прибув до Ісландії

28 жовтня Президент України Володимир Зеленський уперше прибув з робочим візитом до Ісландії.

Про це Зеленський повідомив у X (Twitter).

Зеленський підтвердив, що візьме участь у четвертому саміті Україна – Північна Європа, проведе двосторонні переговори з учасниками саміту: прем’єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції, – а також зустрінеться з ісландською президенткою і парламентарями.

“Говоритимемо про підтримку “плану перемоги” та про питання, у яких наша співпраця може бути найбільш результативною: фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовка до зими, морська безпека, обмеження російського тіньового флоту, оборонна підтримка, підготовка та оснащення українських воїнів”, – перелічив глава держави.

Він також подякував країнам Північної Європи за підтримку і відзначив ефективність багатостороннього формату співпраці з ними.

Загалом у саміті нордичних лідерів візьмуть участь майже 90 людей – прем’єр-міністри, міністри закордонних справ та члени парламенту, а також запрошені гості.

