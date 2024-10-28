Політика

Зеленський прибув до Ісландії
28 Жовтня 2024 16:13
ісландія, зеленський

28 жовтня Президент України Володимир Зеленський уперше прибув з робочим візитом до Ісландії.

Про це Зеленський повідомив у X (Twitter).

Зеленський підтвердив, що візьме участь у четвертому саміті Україна – Північна Європа, проведе двосторонні переговори з учасниками саміту: прем’єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції, – а також зустрінеться з ісландською президенткою і парламентарями.

“Говоритимемо про підтримку “плану перемоги” та про питання, у яких наша співпраця може бути найбільш результативною: фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовка до зими, морська безпека, обмеження російського тіньового флоту, оборонна підтримка, підготовка та оснащення українських воїнів”, – перелічив глава держави.

Він також подякував країнам Північної Європи за підтримку і відзначив ефективність багатостороннього формату співпраці з ними.

Загалом у саміті нордичних лідерів візьмуть участь майже 90 людей – прем’єр-міністри, міністри закордонних справ та члени парламенту, а також запрошені гості.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Жовтня 2024 15:44

Трамп може запропонувати новий план врегулювання війни – FT
28 Жовтня 2024 15:21

Окупанти атакували бригаду енергетиків у Дніпропетровській області
28 Жовтня 2024 13:29

Генсек НАТО підтвердив присутність військових з КНДР у Росії
28 Жовтня 2024 12:17

WSJ: Україна посилює мобілізаційні зусилля
28 Жовтня 2024 11:08

Росіяни атакували Україну сотнею ударних БпЛА
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки