Зеленський провів засідання Ставки, обговорили найскладніші напрямки

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час якої актуалізували інформацію щодо ситуації на полі бою, зокрема на найскладніших напрямках.

“Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ “Хортиця”, “Таврія”, “Одеса”, “Північ” доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності. Кожен із напрямків оборони України є важливим. Не маємо права, щоб Україна мала слабкі місця”, – написав Зеленський у соцмережі.

За його словами, також під час ставки підбили підсумки та розглянули результати чергової зустрічі у форматі “Рамштайн”.

“Україна та її сили оборони безупинно стають сильнішими. Але маємо прискорювати темпи постачання зброї, адже кожен день затримки – це життя наших бійців”, – зауважив Зеленський.

Також учасники Ставки обговорили перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.

“Бійці мають бути забезпечені всім необхідним задля найякіснішого виконання завдань командування з наближення нашої перемоги”, – додав президент.