Зеленський провів засідання Ставки

16 травня президент України провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача, зокрема присвячене ситуації на Харківщині.

Про це повідомив глава держави в Telegram.

“Ставка. Сьогодні – у Харкові.

Заслухав розгорнуту доповідь головкома Олександра Сирського, командувачів ОСУВ “Хортиця” Юрія Содоля та ОТУ “Харків” Михайла Драпатого. Оперативна обстановка, завдання та потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців.

Також детально проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та наші, українські, можливості протидіяти російським наступальним планам”.

Зеленський зазначає, що станом на 16 травня ситуація на Харківщині загалом контрольована, Сили оборони завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним, тому українські підрозділи будуть посилюватися.

“Очільники ГУР та СЗР доповіли щодо намірів окупанта, керівник СБУ – щодо контрдиверсійних заходів. Визначено план подальших дій – і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні.

Заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних та прифронтових регіонів: поточна ситуація, основні ризики, ключові потреби. Дав відповідні доручення”.