Суспільство

Зеленський провів засідання Ставки

16 Травня 2024 12:45
читать на русском →
зеленський, ставка
Володимир Зеленський / Getty Images

16 травня президент України провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача, зокрема присвячене ситуації на Харківщині.

Про це повідомив глава держави в Telegram.

“Ставка. Сьогодні – у Харкові.

Заслухав розгорнуту доповідь головкома Олександра Сирського, командувачів ОСУВ “Хортиця” Юрія Содоля та ОТУ “Харків” Михайла Драпатого. Оперативна обстановка, завдання та потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців.

Також детально проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та наші, українські, можливості протидіяти російським наступальним планам”.

Зеленський зазначає, що станом на 16 травня ситуація на Харківщині загалом контрольована, Сили оборони завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним, тому українські підрозділи будуть посилюватися.

“Очільники ГУР та СЗР доповіли щодо намірів окупанта, керівник СБУ – щодо контрдиверсійних заходів. Визначено план подальших дій – і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні.

Заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних та прифронтових регіонів: поточна ситуація, основні ризики, ключові потреби. Дав відповідні доручення”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Травня 2024 12:45

Зеленський провів засідання Ставки
16 Травня 2024 11:55

Замах на Фіцо: прем’єр у важкому стані
16 Травня 2024 11:40

Внаслідок удару по «Бельбеку» вражені склад із пальним, два літаки МіГ-31, комплекс С-400 – ЗМІ
16 Травня 2024 10:43

​​​​​​​Арсенал Збройних Сил України поповнився новими зразками озброєння
16 Травня 2024 10:04

РФ продає нафту до ЄС через Туреччину
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
усі думки