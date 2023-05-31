Політика

Зеленський провів виїзну Ставку

31 Травня 2023 19:45
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ставка

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача під час візиту в Одесі 31 травня.

За його словами, було заслухано доповідь командувача одеського напрямку Едуарда Москальова щодо оперативної ситуації в зоні його відповідальності.

Окремо виступив командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа, який розповів про захист прибережної інфраструктури, функціонування зернового коридору та інші важливі питання.

Також були доповіді Генерального штабу та Міністерства оборони зі звітами командувачів.

Зеленський заявив, що командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив про стабілізацію ситуації в зоні його відповідальності (лінія Бахмут-Кремiнна).

Окрім цього виступили начальник розвідки Кирило Буданов та голова Служби безпеки України Василь Малюк щодо “заходів у межах їхньої компетенції”. Подробиць глава держави не навів.


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