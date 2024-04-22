Зеленський провів телефонну розмову з Байденом: говорили про військову допомогу

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом за підсумками голосування в Палаті представників.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Байден запевнив свого колегу, що після схвалення допомоги Сенатом, він негайно підпише закон.

“Я вдячний Джо Байдену за неослабну підтримку України та за справжнє глобальне лідерство. Я також відзначив двопартійну підтримку законопроекту та особисту роль спікера Майка Джонсона і лідера меншості Хакіма Джеффріса. Інше рішення Палати представників – дозволити конфіскацію російських активів – посилає потужний сигнал усім нашим партнерам” – зазначив Зеленський.

Український президент розповів Байдену про російський повітряний терор тисячами ракет, дронів та бомб. Зокрема, про удар по харківській телевежі буквально за кілька хвилин до розмови.

“Це чіткий намір Росії зробити місто непридатним для життя”, – сказав Зеленський.

Сторони обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Байден запевнив, що він буде “швидким та потужним і посилить протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності”.

Також президенти обговорили підписання двосторонньої безпекової угоди та підготовку до майбутнього Саміту миру.