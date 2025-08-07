Зеленський провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Мерцом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Як повідомив глава держави, вони обговорили необхідність швидкого завершення війни “достойним миром”.

“Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, і параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття. Війна саме у Європі, і Україна – невід’ємна частина Європи, ми вже й у перемовинах щодо вступу у Євросоюз. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів”, — написав Зеленський.

За словами президента, Україна та Німеччина узгодили позиції, а також домовилися про подальший діалог. Зокрема, упродовж дня має відбутися онлайн-зустріч радників з питань безпеки за участі України, ЄС та США.

Окремо Зеленський повідомив, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася напередодні, обговорювалися можливі формати майбутніх зустрічей лідерів задля досягнення миру: два двосторонні формати та один тристоронній.

“Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну”, — заявив президент.