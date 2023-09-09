Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення Ставки Верховного Головнокомандувача.

У його публікації в Telegram головний акцент зроблено на захисті портів Одеської області (по яким в останні дні завдавалися постійні удари), а також енергооб’єктів від ударів росіян.

«Реалізація плану захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів з неба. Захист портів Одеської області та інфраструктури «зернового коридору». Захист прифронтових територій. Підготовка до зими», – написав Зеленський.