Політика

Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача

9 Вересня 2023 13:15
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ставка

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення Ставки Верховного Головнокомандувача.

У його публікації в Telegram головний акцент зроблено на захисті портів Одеської області (по яким в останні дні завдавалися постійні удари), а також енергооб’єктів від ударів росіян.

«Реалізація плану захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів з неба. Захист портів Одеської області та інфраструктури «зернового коридору». Захист прифронтових територій. Підготовка до зими», – написав Зеленський.


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