Зеленський провів Ставку

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача, присвячене енергетичній безпеці та її захисту.

Про це глава Української держави повідомив у Телеграмі.

«Провели Ставку, зосередившись на енергетиці та її захисті. Доповіді надали Міністерство енергетики, «Нафтогаз» та інші ключові учасники галузі. Обговорили відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів 17 листопада та заходи для подальшого захисту критичних об’єктів», – розповів Зеленський.

За його словами, під час засідання було заслухано доповідь Повітряних сил щодо забезпечення захисту критичних об’єктів з повітря. «Ми використовуємо найкращі практики ешелонування засобів ППО та адаптуємо їх для інших регіонів», – зазначив Президент.