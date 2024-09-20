Політика

Зеленський провів Ставку: розглянули питання, які мають “критичне значення для міцності України”
20 Вересня 2024 18:03
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зеленський, ставка
Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. За словами президента, були розглянуті питання, які мають “критичне значення для міцності України”.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Першим питанням розглянули захист енергетики цієї зими, доповідали всі основні представники галузі.

“Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко. Розглянули стан інженерного захисту об’єктів, календар завершення укріплень, розміщення РЕБ і ППО, зокрема з урахуванням систем Patriot, які ми очікуємо найближчим часом”, – повідомив президент.

Друге питання – власне виробництво ракет, дронів та засобів РЕБ.

“Доповіді віцепрем’єра Михайла Федорова, міністра оборони Рустема Умєрова, міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Рішення, які дадуть нашій промисловості змогу максимально реалізувати свій потенціал: довгострокові контракти від держави та залучення іноземних інвестицій”, – розповів Зеленський.

Щодо ситуації на фронті доповідав Головком Олександр Сирський, деталями президент не поділився. 

Також були доповіді представників розвідок – Кирила Буданова та Олега Іващенка, так само без деталей.


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