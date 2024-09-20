Зеленський провів Ставку: розглянули питання, які мають “критичне значення для міцності України”

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. За словами президента, були розглянуті питання, які мають “критичне значення для міцності України”.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Першим питанням розглянули захист енергетики цієї зими, доповідали всі основні представники галузі.

“Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко. Розглянули стан інженерного захисту об’єктів, календар завершення укріплень, розміщення РЕБ і ППО, зокрема з урахуванням систем Patriot, які ми очікуємо найближчим часом”, – повідомив президент.

Друге питання – власне виробництво ракет, дронів та засобів РЕБ.

“Доповіді віцепрем’єра Михайла Федорова, міністра оборони Рустема Умєрова, міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Рішення, які дадуть нашій промисловості змогу максимально реалізувати свій потенціал: довгострокові контракти від держави та залучення іноземних інвестицій”, – розповів Зеленський.

Щодо ситуації на фронті доповідав Головком Олександр Сирський, деталями президент не поділився.

Також були доповіді представників розвідок – Кирила Буданова та Олега Іващенка, так само без деталей.