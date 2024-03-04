Зеленський провів щоденний селектор

Президент України провів щоденний селектор під час якого заслухав доповіді про ліквідацію наслідків обстрілів Одеси і Курахового, про ситуацію на фронті та надходження зброї та боєприпасів.

Про це він написав у Телеграм-каналі.

“Отримав останню інформацію про рятувальну операцію в Одесі. Розбір завалів завершили. Тепер важливо, щоб люди якнайшвидше отримали всю належну допомогу, зокрема й нове житло замість втраченого. Дав доручення голові ОВА взяти це на контроль”, — сказав президент.

Глава держави також повідомив, що також триває ліквідація наслідків обстрілу Курахового, де російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по житловому кварталу.

“Там, на щастя, без жертв, але багато поранених. Людям так само надають усю необхідну допомогу”, — сказав він.

Президент також заслухав міністра та представників Міноборони щодо фактичних надходжень зброї та боєприпасів, а також запланованих надходжень у березні.

“Заслухав Головкома щодо оперативної обстановки на основних напрямках, аудиту Збройних Сил, ротації бригад і кадрових рішень у їхніх межах. Обов’язково – доповіді розвідок, СБУ та МВС”, — сказав Зеленський.

Він також зазначив, що “зерновий коридор” продовжує демонструвати хорошу динаміку.

“Наближаємося до позначки в 30 мільйонів тонн вантажів, з них лише за лютий експортували понад 8 мільйонів тонн. Продовжуємо розвивати й альтернативні маршрути: Дунаєм і через Молдову”, — сказав Зеленський.