Президент України Володимир Зеленський прокоментував прорив російських військ поблизу Добропілля на Покровському напрямку. Він вважає, що метою просування є створення інформаційного фону перед зустріччю президента Трампа та Путіна.

Про це він заявив на зустрічі із журналістами, передає “Суспільне”.

“Групи росіян, без техніки, просунулися на близько 10 км в кількох точках. Деяких вже знайдено, частково знищено, частково — взято в полон. Інших також знайдемо та знищимо найближчим часом. Задача цього просування нам зрозуміла: до 15 серпня сформувати певний інформаційний фон, особливо, в американському просторі, що Росія просувається вперед, а Україна втрачає території”, — говорить Зеленський.

Втім президент підтвердив, що на Донбасі зберігається найважча ситуація для Сил оборони. Натомість українські війська просунулися на Сумщині, де зачищено ще 900 метрів та подекуди ЗСУ вийшли на кордон з Росією. Також вдалось просунутись на 1 км на Луганщині.

“Вони готуються до наступальної операції, як ми вважаємо, на трьох напрямках. Головні напрямки — Запорізький, Покровський та Новопавлівський (Дніпропетровщина). Вважаємо, що на Запорізький перекинуть додатково 15 тисяч (особового складу), Покровський – близько 7 тисяч, на Новопавлівський може бути 5 тисяч додатково. Вважаємо, що вони робитимуть все, аби після 15 числа готуватись до наступальних дій”, — прокоментував Зеленський ситуацію на фронті.

Коментуючі численні повідомлення про “обмін територіями” Зеленський заявив, що українська армія не вийде з Донбасу, інакше це відкриє передумови для третьої війни і майбутнього наступу на Запорізьку і Дніпропетровську області, а також Харків.

