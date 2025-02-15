Політика

Зеленський прокоментував, чому не дав підписати угоду з США про рідкісноземельні метали
15 Лютого 2025 18:52
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Володимир Зеленський / Скриншот із відео Офісу президента
Володимир Зеленський / Скриншот із відео Офісу президента

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому Україна не підписала угоду з США про рідкісноземельні метали. Причина – документ не захищає українські інтереси.

Про це Володимир Зеленський сказав у другий день Мюнхенської конференції безпеки.

“Я президент і буду мати вплив на якість цього документа. І тому я не давав міністрам його підписувати. Він не готовий, не захищає нас і наші інтереси. Для мене дуже важливо – говорити про інвестиції. На профіті від них – можна думати, як розподіляти цей профіт, якщо все пов’язано з гарантіями безпеки. І цього зв’язку поки що в документі не бачу”, – пояснив Зеленський.

Зеленський зазначив, що це питання не відповідає інтересам суверенної України на цей момент. Він підкреслив, що ресурси країни належать народу, а не керівнику держави, і залишатимуться у розпорядженні майбутніх поколінь. Водночас, за його словами, співпраця з партнерами та бізнесом передбачає отримання прибутків, а в окремих випадках – ексклюзивні умови для певних учасників.

Як пише Радіо Свобода із посиланням на політичного оглядача The Washington Post Джоша Рогіна, Володимир Зеленський відмовився від пропозиції делегації Конгресу США підписати меморандум, за яким Штати отримали б 50% від усіх майбутніх запасів мінералів в Україні.


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