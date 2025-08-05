Зеленський: Програму “Контракт 18–24” буде розширено

Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада розглядає можливість розширення умов укладання контрактів за програмою “18–24”. Зокрема, йдеться про збільшення віку та зміну обставин, які дозволятимуть укладати такий формат служби.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

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“Контракти 18–24. Програма має бути розширена. Обговорили сьогодні деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту. Міністерство оборони, Генеральний штаб і команда Офісу мають представити суспільству деталі”, — зазначив глава держави.

Також, за його словами, буде суттєво збільшено фінансування бригад на закупівлю дронів і пікапів. Крім того, Зеленський доручив скоротити бюрократію в процесі нагородження військових. Усі відповідальні органи мають прозвітувати про реалізацію рішень до понеділка.