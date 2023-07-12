Політика

Зеленський про розмову з Байденом щодо ATACMS: рішення немає

12 Липня 2023 19:59
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зеленський, байден

Президент Володимир Зеленський під час переговорів із лідером США Джо Байденом питав про переспективи надання Україні далекобійних ракет ATACMS, але так ні про що і не домовились.

Про це Зеленський повідомив на пресконференції в середу за підсумками Вільнюського саміту НАТО.

Голова держави підтвердив, що стосовно ATACMS “є такі розмови, поки рішення немає”.

“Краще не порушувати (це. – Ред.) питання. Тому що є очікування людей, військових, всіх. І мені здається, що важливо спочатку зробити, а потім ділитись інформацією, як це відбулось”.

Зеленський нагадав, що подібні переговори стосувались і надання Україні касетних боєприпасів, і почались вони “місяці тому”.

“Я вдячний президенту Байдену та його команді, що нам відалось отримати такий результат. Тому почекайте, не все одразу”.


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