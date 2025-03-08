Політика

Зеленський про переговори з партнерами та наслідки російського удару по Добропіллю
8 Березня 2025 20:34
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Обстріл Добропілля: щонайменше 11 загиблих, 50 поранених / Фото ДСНС
Обстріл Добропілля: щонайменше 11 загиблих, 50 поранених / Фото ДСНС

Президент Володимир Зеленський повідомив про активні переговори України з міжнародними партнерами. У Києві відбулася зустріч дипломатичних команд України та Великої Британії, а також триває підготовка до переговорів у Саудівській Аравії. У зустрічі візьмуть участь представники української дипломатії та військові, зокрема керівник ОП Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

«Ми зробимо все, щоб українські інтереси були враховані так, як потрібно», – наголосив Зеленський у відеозверненні.

Також президент прокоментував наслідки російського удару по Добропіллю на Донеччині. Внаслідок атаки загинули 11 людей, серед них співробітник ДСНС. Поранення отримали 50 осіб, серед яких 7 дітей, наймолодшій – 10 років.

Окупанти вдарили ракетами та дронами-камікадзе по центральній частині міста, знищивши житлові будинки, магазини та торговельний центр. Повторний удар стався під час роботи рятувальників.

Були сьогодні також інші обстріли Донеччини, також Харківщини, наших південних регіонів. В Херсоні знов удар FPV-дронів по цивільних. Росія буквально щоденно доводить своєю жорстокістю, що для них там, у Москві, нічого не змінилось. Вони думають не про те, як закінчити війну, а про те, як встигнути знищити й захопити більше, поки світ їм дозволяє цю війну вести.

Зеленський зазначив, що Росія продовжує знищувати українські міста та закликав міжнародних партнерів до подальшої координації зусиль для захисту цивільного населення та наближення миру.


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