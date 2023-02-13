Політика

Зеленський представив колективу СБУ нового главу Служби, а в МВС – нового міністра

13 Лютого 2023 13:26
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сбу, кадри, мвс

Президент України Володимир Зеленський представив колективу СБУ новопризначеного главу Служби Василя Малюка.

“Від початку повномасштабного вторгнення Василь Васильович Малюк довів, що є патріотом, професіоналом і саме тією людиною, яка повинна керувати Службою безпеки нашої держави. Служба безпеки України фундаментально та динамічно змінюється, стає міцною та сучасною”, – сказав він на представленні.

“Я підтримую вас особисто та ваших колег”, – сказав Зеленський.

Також сьогодні був представлений новий міністр МВС Ігор Клименко.

“Серед головних завдань Ігоря Володимировича – довіра й повага. Щоб наші діти довіряли українським поліцейським і самі хотіли ставати поліцейськими, нацгвардійцями, рятувальниками, прикордонниками. Щоб наші громадяни поважали Міністерство внутрішніх справ. І щоб «Гвардія наступу», яка нині формується, стала міцним елементом наших сил оборони та безпеки”, – зазначив Зеленський.


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