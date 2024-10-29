Зеленський поспілкувався з президенткою Ісландії Томасдоттір

Під час робочого візиту до Ісландії президент України зустрівся з очільницею країни Халлою Томасдоттір.

Про це Зеленський повідомив у telegram.

Вказано, що Зеленський і Томасдоттір зустрілись у Рейк’явіку. Вони обговорили участь Ісландії в коаліції з розмінування та у тренуванні українських саперів, реабілітацію поранених воїнів, залучення ісландських компаній до протезування, повоєнну відбудову України, протидію дезінформації, реалізацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру.

“Дякую Ісландії за підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення та організацію дуже важливої зустрічі Україна – Північна Європа”, – додав президент.

Також президент України зустрівся зі спікером парламенту Ісландії Біргіром Арманнссоном і членами Комітету у закордонних справах. Під час розмови з ними Зеленський акцентував на реалізації Формули миру та підготовці до другого Саміту миру.

Він також подякував спікерові та членам комітету за активну участь у парламентських заходах міжнародної Кримської платформи, рішення про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу та за всю підтримку України. Президент також наголосив на ролі Ісландії у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також Реєстру збитків.

Крім того, Зеленський провів зустрічі з премʼєр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії.

“У фокусі уваги продовження підтримки України, зокрема ключові потреби в оборонній сфері, фінансування українського виробництва, посилення української ППО та наших далекобійних спроможностей. Також реалізація пунктів Плану перемоги та підготовка до другого Саміту миру”, – зазначив він.