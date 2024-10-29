Політика

Зеленський поспілкувався з президенткою Ісландії Томасдоттір
29 Жовтня 2024 17:59
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ісландія, зеленський
Володимир Зеленський / ОПУ

Під час робочого візиту до Ісландії президент України зустрівся з очільницею країни Халлою Томасдоттір.

Про це Зеленський повідомив у telegram

Вказано, що Зеленський і Томасдоттір зустрілись у Рейк’явіку. Вони обговорили участь Ісландії в коаліції з розмінування та у тренуванні українських саперів, реабілітацію поранених воїнів, залучення ісландських компаній до протезування, повоєнну відбудову України, протидію дезінформації, реалізацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру. 

“Дякую Ісландії за підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення та організацію дуже важливої зустрічі Україна – Північна Європа”, – додав президент.

Також президент України зустрівся зі спікером парламенту Ісландії Біргіром Арманнссоном і членами Комітету у закордонних справах. Під час розмови з ними Зеленський акцентував на реалізації Формули миру та підготовці до другого Саміту миру. 

Він також подякував спікерові та членам комітету  за активну участь у парламентських заходах міжнародної Кримської платформи,  рішення про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу та за всю підтримку України. Президент також наголосив на ролі Ісландії у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також Реєстру збитків. 

Крім того, Зеленський провів зустрічі з премʼєр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії. 

“У фокусі уваги продовження підтримки України, зокрема ключові потреби в оборонній сфері, фінансування українського виробництва, посилення української ППО та наших далекобійних спроможностей. Також реалізація пунктів Плану перемоги та підготовка до другого Саміту миру”, – зазначив він. 


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