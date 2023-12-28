Політика

Зеленський поспілкувався з Папою Римським: обговорили “формулу миру”

28 Грудня 2023 20:32
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зеленський, Папа Римський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з Папою Римським Франциском.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні

“Щойно говорив з Його Святістю Папою Франциском. Подякував за привітання для України та українців з Різдвом, за побажання справедливого миру для усіх нас”.

За його словами, у ході розмови сторони обговорили спільну роботу щодо “формули миру”.

“Більше 80 держав вже в процесі на рівні своїх представників – буде більше. Я вдячний Ватикану за підтримку нашої роботи”, – підкреслив президент.


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