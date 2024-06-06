Політика

Зеленський поспілкувався телефоном з президенткою Перу

6 Червня 2024 09:47
зеленський
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент України провів першу телефонну розмову з президенткою Перу Діною Болуарте. Зеленський запросив її на Саміт миру та до України.

Про це він повідомив у Telegram.

Зазначається, що президент подякував Діні Болуарте за конкретні кроки на підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності. 

“Перу голосувала за ключові резолюції ООН та припинення статусу Росії як постійного спостерігача при ОАД”, – написав Зеленський.

Він також закликав колегу узяти участь у Саміті миру у Швейцарії – “це підсилить представництво Латинської Америки”. Крім цього, Зеленський запропонував Діні Болуарте відвідати Україну.


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