Зеленський поспілкувався телефоном з президенткою Перу

Президент України провів першу телефонну розмову з президенткою Перу Діною Болуарте. Зеленський запросив її на Саміт миру та до України.

Про це він повідомив у Telegram.

Зазначається, що президент подякував Діні Болуарте за конкретні кроки на підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності.

“Перу голосувала за ключові резолюції ООН та припинення статусу Росії як постійного спостерігача при ОАД”, – написав Зеленський.

Він також закликав колегу узяти участь у Саміті миру у Швейцарії – “це підсилить представництво Латинської Америки”. Крім цього, Зеленський запропонував Діні Болуарте відвідати Україну.