Зеленський показав міжнародним партнерам далекобійну зброю, яка “дуже не подобається росіянам”

Під час заходів до третіх роковин повномасштабної війни РФ президент Володимир Зеленський та лідери іноземних держав й міжнародних організацій ознайомилися з новітніми зразками безпілотних систем та іншою оборонною продукцією, що виробляється в Україні.

Про це повідомляє Офіс президента.

“Відтепер усе, що створює Україна, матиме спільну назву ЗБРОЯ (ZBROYA). Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення. Ця екосистема поєднує Сили оборони України, міністерства, інші державні органи, державних і приватних виробників, інкубатори та акселератори, інститути та університети, волонтерів і різні фонди”, – йдеться в повідомленні.

Над інноваційними рішеннями в галузі оборонних технологій працюють близько 800 виробників та понад тисяча команд.

Зокрема, під час презентації продемонстрували засоби українського виробництва, які масово використовують на фронті. Серед іншого це БпЛА-розвідники, FPV-дрони на оптоволокні, наземні роботизовані платформи, дрони-перехоплювачі, засоби РЕБ та РЕР, системи зв’язку, річкові дрони, а також ракети-дрони.

“Сьогодні ви побачили деякі важливі речі, у які ви інвестували. Ви побачили, що в нас уже є і що дійсно працює та захищає. І також ексклюзив – ракета-дрон “Паляниця”, яка вже діє на полі бою. Це далекобійна зброя, яка дуже не подобається росіянам”, – наголосив президент.

Володимир Зеленський подякував усім партнерам, які підтримали оборонну галузь України, зокрема за успішно впровадженою данською моделлю.